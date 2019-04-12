Названы лучшие места в самолете

Эксперты онлайн-сервиса Aviasales провели исследование и выяснили, какие места в самолете путешественники считают самыми комфортными. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Оказалось, что более 70 процентов респондентов отдают предпочтение сиденью у иллюминатора. Туристы считают, что это место отлично подходит для сна, а также позволяет насладиться видом из окна и сделать красивые снимки. Однако участники опроса отметили, что минус этого кресла в том, что придется переступать через попутчиков или просить их встать, чтобы выйти в уборную.

Тем не менее четверть опрошенных признались, что даже готовы доплатить, чтобы сидеть у окна.

В то же время 20 процентов путешественников проголосовали за сиденье у прохода, поскольку оно гарантирует свободное передвижение по салону самолета и больше пространства для ног.

При этом 7 процентов туристов предпочитают место посередине, потому что летают с приятелем или партнером или хотят избежать укачивания. Как показали результаты исследования, в основном это место выбирают мужчины.

В августе 2018 года сотрудник авиакомпании Hawaiian Airlines Каипо Каука рассказал, как правильно выбирать место в самолете в зависимости от личных предпочтений пассажира. Например, если турист планирует спать в полете, ему лучше сесть у окна, а если часто ходит в туалет — ему стоит выбрать кресло возле прохода.

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