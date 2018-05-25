Найден способ избежать сексуальных домогательств в самолете

Сотрудник ФБР Дэвид Гейтс дал пассажирам рекомендации по избежанию сексуальных домогательств на борту самолета. Об этом сообщает Daily Mail.

В первую очередь, по словам Гейтса, необходимо держать подлокотник кресла опущенным на протяжении всего перелета, а также никогда не смешивать снотворные препараты с алкоголем.

При покупке билета лучше выбирать места у прохода, чтобы большую часть времени находиться на виду у членов экипажа и других пассажиров. Эта рекомендация особенно актуальна для родителей, путешествующих с детьми.

Кроме того, если действия рядом сидящего человека вызывают подозрение, необходимо срочно сообщить об этом экипажу и попросить о перемещении на другое место.

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По данным ФБР, в большинстве случаев обвинения в домогательствах предъявляются мужчинам, а жертвами становятся женщины и несовершеннолетние.

В декабре 2017 года индийская актриса стала жертвой домогательств со стороны мужчины средних лет. Это произошло в самолете авиакомпании Air Vistara, летевшем рейсом из Дели в Мумбай. 17-летняя Заира Васим сообщила о произошедшем на своей странице в Instagram.

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