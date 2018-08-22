Путешествия
 
Последние новости
Рублевая цена на нефть установила абсолютный рекорд
Раскрыты перспективы российских «Тигра», «Медведя» и «Волка»
Подсчитан размер теневой экономики Украины
12-летняя школьница сожгла половину тела из-за опасного флешмоба
Снесен первый дом по программе реновации 
Дочь прыгнула под поезд ради спасения матери
В берлинской квартире «россиянина-террориста» не нашли взрывчатку
В центре Киева заглох танк
Глава МОК поведал об угрозе отмены Олимпиады-2018
Путин рассказал «медицинский факт» про Европу
Новости партнеров

Бортпроводник дал советы по выбору мест в самолете

Перейти в «Мою Ленту»

Сотрудник авиакомпании Hawaiian Airlines Каипо Каука рассказал, как правильно выбирать место в самолете в зависимости от личных предпочтений пассажира. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам бортпроводника, если пассажир планирует спать в полете, то лучше всего выбрать кресло у окна. Таким образом он сможет положить голову на подушку, прислонив ее к стенке салона, и избавит себя от необходимости вставать с места каждый раз, когда попутчики захотят выйти.

Тем, кто часто использует туалет, Каука посоветовал выбирать сиденье возле прохода, чтобы не беспокоить соседей. А, например, постоянно мерзнущим пассажирам порекомендовал не садиться на места рядом с аварийным выходом и дверьми.

Если пассажиру не терпится перекусить, то ему лучше садиться в первых рядах, так как раздавать еду начинают именно оттуда. «Также эта часть самолета понравится тем, кто ненавидит турбулентность», — отметил Каука, пояснив, что в передней части лайнера полет кажется наиболее плавным.

В мае сотрудник ФБР Дэвид Гейтс дал пассажирам рекомендации по избежанию сексуальных домогательств на борту самолета. При покупке билета лучше выбирать места у прохода, чтобы большую часть времени находиться на виду у членов экипажа и других пассажиров.

***

Обратная связь с отделом «Путешествия»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru
Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Flight attendant reveals EXACTLY where you need to sit on a plane based on your personality - and the spot with the least turbulence
Названы секреты успешного путешествия
Найден способ избежать сексуальных домогательств в самолете
Путешествия
Путешествия00:11 9 августа

«Пойди надень подвенечное платье. Будем ждать сватов»

Как развлекались богатые россияне на севере страны и зачем им нужны были финны
18:5221 августа

Погнавшийся за туристами в Геленджике смерч попал на видео

12:0311 августа

Статую святого XII века осквернили синей кошачьей мордой

16:5120 августа

Пьяный авиапассажир нарядился в фею Динь-Динь и пообещал всех порезать

Путешествия00:0127 июня

«Стены были пропитаны запахом марихуаны»

Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
16:1110 августа

Медуза убила семилетнюю чемпионку по плаванию

16:54Сегодня

Москвичам предложили ночевать на крыше

12:2020 августа

Туристка свалилась за борт и выжила благодаря песням

Путешествия00:4516 августа

«Слезь, скотина, мне не видно!»

Этот город сходит с ума и катится в Средневековье. Иногда туда приезжают русские
09:27 9 августа

В лесу Таиланда нашли мертвого россиянина

11:43Сегодня

Турист свалился с надувного банана и исчез

16:3016 августа

Российский самолет сел в Турции со сломанным двигателем

Россия
«Когда отец узнал, он пошел с ножом его искать»
Спустя многие годы жертвы педофилов рассказывают свои истории
«Стукачество и подставы появляются, когда близится 37-й год»
Силовики решили посадить невинных подростков. Москвичи вышли на улицы
«Сегодня вы — завтра вас!»
Дефолт не погрузил страну в нищету, но отнял у россиян надежду
Путина и мужа главы МИД Австрии объединило дзюдо
Анна Павликова«Будут и дальше сажать детей»
Полицейские провокаторы создали кружок экстремистов. Пострадают подростки
Москва ответила желающим компенсировать «советскую оккупацию»
«Свидетели Иеговы» сбежали из России в Финляндию
Все материалы
Мир
Опять в спину
Почему Турция стала врагом Америки
Россия отчиталась о результатах операции в Сирии
В берлинской квартире «россиянина-террориста» не нашли взрывчатку
США пригрозили России беспрецедентной военной силой
В Германии задумались о пересмотре партнерства с США
Завтра война
Они утопили Корею в крови на деньги американцев. Такова цена демократии
Появились новые данные о задержанном в Берлине россиянине
Все материалы
Бывший СССР
Александр Лукашенко«Крысы, мыши и прочая наркота»
Лукашенко снова разогнал министров. Станут ли белорусы жить лучше?
Киев приготовился к восстанию регионов Украины
«У власти была своя крыша»
Он хочет овладеть Карабахом и стать новым Пашиняном
Названо число готовых вернуться в Донбасс украинских военных
Украинцам предрекли полное исчезновение
Укромный уголок
В Литве работала секретная тюрьма ЦРУ. Почему власти это скрывают?
Суд обязал расследовать роль Порошенко в поражении под Иловайском и Дебальцево
Все материалы
Экономика
Мертвые деньги
Торговая война с Китаем губит американские города. Трампу все равно
Россия прикупила золото на случай новых санкций
Рост тарифов ЖКХ максимально разогнал инфляцию
Россия решила напугать США рублем
Раскрыты детали триллионного плана правительства
В Москве нашли парковку по цене трехкомнатной квартиры
В Литве нашли способ сдержать «Газпром»
Все материалы
Силовые структуры
Вспомнишь и вздрогнешь
Об этих преступлениях Москва старалась забыть. Но это непросто
«Король нам не нужен»
Почему выборов главного вора России на самом деле не было
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Бывший главный тюремщик России вернет родному ведомству два миллиарда рублей
На раненого спецназовца свалили вину за перестрелку в «Москва-Сити»
Россиянина отправили в колонию из-за бутылки из Перу
В Москве американский учитель попал в СИЗО из-за заказа чистящего средства
Все материалы
Наука и техника
Тройничок
Apple сделает новые iPhone еще дороже. Что о них известно?
На улицах Праги в дни событий 1968 года в Чехословакии«Они решили, что кровавая часть истории позади»
Брежнев раздавил танками Чехословакию, но в итоге угробил Советский Союз
Названа неожиданная польза лени
Выявлены признаки смерти Млечного Пути
Рогозин отказался говорить с российским роботом
Доказана реальная опасность супервулкана в США
Названа неожиданная польза алкоголя
Все материалы
Спорт
Вздохи педальные
Самая длинная велогонка в мире закончилась во Владивостоке. Доехали не все
Отказавшийся от самой сексуальной ведущей геймер провалил второй турнир подряд
Крупнейшему поражению в карьере Серены Уильямс нашлось объяснение
В «Реале» нашелся прогульщик
Фигурист сборной России пожаловался на безденежье
Названы самые богатые спортсменки мира
Жажда крови
Этим японцам надоело притворство. Они заставили рестлеров драться по-настоящему
Все материалы
Культура
«Ящик Пандоры открылся, повылезало много ерунды»
Чем живет современный российский шансон
«Лолита» и ее оригинал
Что не так с главным романом Владимира Набокова
«Секс в палатке должен быть быстрым и немножко грязным»
Что творилось на огромном рейве в трех часах от Москвы
Умерла актриса из «Чумовой пятницы»
Опубликовано фото обнаженной Азии Ардженто в постели с несовершеннолетним
Названа лучшая песня года
Умер актер «Лентяево» Карл Стефанссон
Все материалы
Интернет и СМИ
За тобой пришли
Они истребили и разграбили интернет. Теперь пришло время искупить грехи
«Я жду, когда окончательно сломаюсь»
Они добились славы и денег, но отказались от всего ради счастья
«Я перегнала рак в другое место»
Экстрасенсы до сих пор снимают порчу и лечат импотенцию. Теперь через YouTube
В сети объявился пес с лицом старика
12-летняя школьница сожгла половину тела из-за опасного флешмоба
Россияне собрали триколор с помощью сигарет, лекарств и пробирок для анализов
Модератором порногруппы в мессенджере оказалась «умственно отсталая» фермерша
Все материалы
Ценности
Мишель Обама в платье Brandon MaxwellЗвездная ночь
Эти чернокожие женщины поставили мир на колени
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Жизнь за металл
Они ходили в шипах и коже. Теперь им подражают даже рэперы
Неожиданный цвет стал новым трендом года
Раскрыт секрет фигуры Ким Кардашьян
Раскрыт секрет идеальных фотографий Меган Маркл
Назвавшая подруг «ниггерами» россиянка озолотилась
Все материалы
Путешествия
Sunflower Garden inside of the Singapore Changi AirportСтрасти небесные
Бани, каток и райские сады: куда сходить в лучших аэропортах мира
«Пойди надень подвенечное платье. Будем ждать сватов»
Как развлекались богатые россияне на севере страны и зачем им нужны были финны
«Слезь, скотина, мне не видно!»
Этот город сходит с ума и катится в Средневековье. Иногда туда приезжают русские
Погнавшийся за туристами в Геленджике смерч попал на видео
Бортпроводник дал советы по выбору мест в самолете
Пьяный авиапассажир нарядился в фею Динь-Динь и пообещал всех порезать
Москвичам предложили ночевать на крыше
Все материалы
Из жизни
Михаил ФоменкоРусский Тарзан
Его семья сбежала от Сталина в Австралию. Он ушел от нее в джунгли
У собак есть свои секреты
На чемпионате мира для собак россияне завоевали три призовых места из десяти
«Одни видят в России медведей, другие хотят в нее переехать»
Россиянин уехал в США, нашел работу, бросил ее и пустился в приключения
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»
Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
Дочь прыгнула под поезд ради спасения матери
«Поза хорошего парня» спасла вломившегося в чужой дом шотландца от ареста
Все материалы
Полярные развлечения
Как и зачем на Аляске в День независимости запускают машины в воздух
Быстрые машины японской полиции
Заряженные Субару, Хонды, Мазды, Ниссаны и, внезапно, очень харизматичный Ford
Монстр на каникулах: прощание
Длительный тест Toyota Land Cruiser Prado: стоимость владения, итоги и конкуренты
Забытые советские внедорожники
Супер-Москвич, советский «кроссовер» и другая малоизвестная полноприводная экзотика
Появились новые фотографии путинского лимузина Aurus
Hyundai представила новую Elantra с треугольной внешностью
Раскрыт интерьер спортивной Lada Vesta
Все материалы
На помойку
Старые квартиры в Москве дешевеют, но они никому не нужны
Миссионер из трущоб
Он попал в настоящую Индию и раскрыл ее тайны
«Вечером лучше вообще не выходить на улицу»
Москвичка переехала на дачу. Ее жизнь превратилась в ад
Житель Челябинска 28 лет не платил за квартиру и получил новое жилье
Возможно, криминал
Они стоили копейки, за них убивали. Что вы знаете о квартирах лихих 90-х?
Ипотечную активность россиян объяснили отчаянием
Пенсионеры стали чаще брать ипотеку
Все материалы