Россиян захотели лишить права вернуть деньги за билеты при пандемии коронавируса

В России могут разрешить перевозчикам пассажиров по воздуху, железной дороге и воде не возвращать клиентам деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Предполагается, что компаниям предстоит освоить новый формат работы — они смогут переводить эквивалент средств на личный счет пассажира для следующих покупок или же выдавать специальный ваучер на будущие поездки.

По информации издания, власти уже подготовили соответствующий законопроект, он может быть вынесен на рассмотрение уже в мае и принят в случае установления в стране режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. В Минтрансе подтвердили факт участия в разработке документа, в Минэкономики уточнили, что подобная инициатива содержится в проекте закона, внесенного в правительство.

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Меры считаются «спасительными», в частности, для авиаотрасли, которую в противном случае ожидают массовые банкротства — газета пишет, что объем возвратов там в настоящее время может достигать 70 миллиардов рублей. В свою очередь РЖД вернули клиентам уже восемь миллиардов рублей, а крупнейшим круизным компаниям предстоит отдать по меньшей мере 2,2 миллиарда рублей авансовых платежей, которые уже были израсходованы на нужды флота.

Отмечается, что некоторые эксперты называют инициативу запоздалой, однако необходимой — по их мнению, таким образом удастся урегулировать ситуацию в отрасли. Вместе с тем есть мнение, что подобное решение — «задним числом» лишить россиян права вернуть собственные деньги — противоречит общим нормам права.

В конце марта председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам подготовить обращение в министерство транспорта о том, чтобы гражданам вернули средства за приобретенные билеты из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. При этом она отметила, что все компании в настоящий момент находятся в тяжелом экономическом положении, и государство рассматривает вопрос поддержки авиационной отрасли.

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