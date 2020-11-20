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Раскрыта стоимость самого дорогого путешествия по России

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Фото: Павел Львов / РИА Новости

Россияне стали чаще бронировать туры люксового формата внутри страны, тем самым увеличив спрос на VIP-отдых на 25 процентов по сравнению с предыдущим годом. Стоимость самых дорогих путешествий по России в 2020 году раскрыли представители туроператора АЛЕАН, об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, по информации компании, наиболее затратной оказалась экспедиция на ледоколе на Северный полюс в июле, которая обошлась одному человеку в 2,4 миллиона рублей. В стоимость тура вошло размещение в отеле Мурманска перед круизом, трансферы, путешествие на борту атомного ледокола «50 лет Победы» в течение 12 дней с проживанием в стандартной каюте, различные экскурсии, полярный барбекю, полеты на вертолете над арктическими островами, четырехразовое питание, а также персональная медицинская страховка.

На втором месте по стоимости оказался новогодний тур в Сочи — двое туристов заплатили за него почти 1,3 миллиона рублей. Как отметили в агентстве, в эту цену входит только проживание в отеле «Rodina Grand Hotel & SPA» на 12 ночей.

Третьим по дороговизне оказалось путешествие в Крым, за которое пара россиян заплатила чуть больше миллиона рублей. За эту сумму им был предоставлен перелет в бизнес-классе, индивидуальный трансфер до отеля, а также проживание в пятизвездочном комплексе Mriya Resort & SPA в течение 19 дней.

Также в рейтинг попали индивидуальный пятидневный тур в Карелию (960 тысяч рублей на двоих) и тур «Байкальская ледяная сказка» (620 тысяч рублей на двоих).

Как заключили представители турагентства, повышенный спрос на люксовый отдых связан не только с закрытыми из-за пандемии границами, но и с тем, что список мест в России, где можно отдохнуть «дорого-богато», постоянно пополняется.

Ранее в ноябре эксперты раскрыли цену самого дорогого авиабилета на перелет бизнес-классом по маршрутам внутри России. Наиболее крупную сумму за путешествие в октябре текущего года отдал пассажир самолета Москва — Благовещенск: стоимость билета в одну сторону, купленного за неделю до вылета, составила более 122 тысяч рублей.

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