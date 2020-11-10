Турагент рассказала о самых странных и смешных ситуациях с российскими туристами

Российский турагент рассказала о самых странных и смешных запросах туристов и ситуациях с их участием. Историями она поделилась в своем блоге «Хроники турагента» на платформе «Яндекс Дзен».

Как отметила автор блога, самым «опасным» запросом в ее практике была просьба россиян отправить их на экзотический остров Сокотра в Индийском океане, где «массового туризма тогда в глаза не видели, что не скажешь о сомалийских пиратах, совершавших нападения на проходящие суда».

«Конечно, никто тогда не работал с этим направлением, и все туроператоры в один голос восклицали: "Они что с ума сошли?"» — рассказала агент, добавив, что ей пришлось объяснять туристам всю сложность ситуации и предлагать альтернативное направление.

Самые смешные запросы туристов, по словам блогерши, оказались связаны с полетами в Турцию: «Отправьте меня в тот отель, где я был год назад, он назывался как-то вроде Ол Инклюзив, и еще там был кальянщик в баре, Мустафа зовут».

Самой забавной причиной отказа от поездки у турагента был случай, когда за два дня до вылета паспорт россиянина сгрызла собака — мужчина даже прислал фотографию в качестве доказательства, а самой радостной — когда пара туристов узнала, что ждет первенца, и решила не рисковать. «Через полтора года эти туристы полетели с моей помощью в путешествие, но уже новым составом», — добавила автор блога.

Самым дешевым туром, проданным агентом за все время работы, оказалась «горящая» путевка в Грецию за шесть тысяч рублей на неделю на двоих, а самым дорогим — в Сочи за 1,3 миллиона рублей с перелетом в бизнес-классе и проживанием в элитном отеле.

Ранее российский туроператор спрогнозировал полное восстановление зарубежных перелетов после 2021 года. Как отметил замдиректора по коммерческим вопросам туроператора «Европорт» (дочернее предприятие компании «Уральские авиалинии») Антон Потапо, вероятнее всего, возобновление сообщения станет возможным только через несколько месяцев после проведения массовой вакцинации от COVID-19 во всем мире.