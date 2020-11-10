Россиянка назвала преимущества отдыха в Абхазии в ноябре

Россиянка, отдыхающая в Абхазии в ноябре, рассказала о преимуществах посещения курорта поздней осенью. Своими впечатлениями она поделилась в блоге «Карманный Ураган» на платформе «Яндекс Дзен».

Во-первых, отметила туристка, в ноябре в Абхазии все еще тепло: в начале месяца температура воздуха достигает 20 градусов, и по улице можно гулять в футболке. «Друзья из Сочи говорят, что здесь даже зимой теплее, чем у них. Потому что формируется собственный микроклимат. Так что погода отличается», — написала она.

Кроме того, добавила автор блога, в это время года в республике мало туристов, потому можно спокойно осмотреть достопримечательности и насладиться тихим отдыхом на природе. В ноябре дешевеет такси, джиппинг и экскурсии — с местными жителями можно торговаться и сбивать цену в разы.

Снижаются и цены на недвижимость: из-за отсутствия приезжих абхазы сдают жилье «в три раза ниже обычной стоимости». «Например, потомственный винодел Акоп, который имеет прекрасную гостиницу, сдает весьма комфортный номер с сауной, кухней, теплыми полами и всем необходимым за 500 рублей с человека вместо 2500-2800 рублей за номер в высокий сезон», — пояснила туристка.

Также девушка добавила, что в ноябре в Абхазии начинается сезон мандаринов, которые можно купить на рынке по выгодной цене, а сама республика осенью превращается «в сплошную фотозону», где можно сделать яркие и атмосферные снимки.

Ранее сообщалось, что россиянка, оказавшаяся в Крыму с семьей осенью, раскрыла реальную обстановку на курортах полуострова в ноябре. Как отметила путешественница, температура воздуха в ноябре на ЮБК составляет плюс 15-20 градусов. Тем не менее, если верить прогнозам, через несколько дней температура начнет снижаться, а в середине месяца на Ай-Петри ожидают первый снег.

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