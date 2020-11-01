Обнаруженный в Абхазии таинственный остров вызвал споры в сети

Туристы обнаружили в Абхазии таинственный остров, добраться до которого можно только на лодке или пешком, и спровоцировали споры в сети. Видеозапись с новой достопримечательностью публикует сообщество «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».

Так, по информации администраторов паблика, место называется остров Шлыпра или «Третье ущелье» и находится в Пицундо-Мюссерском заповеднике.

Из-за недоступности о диком острове знает очень мало туристов, и посещают его крайне редко. «Автомобильным транспортом сюда не добраться, но можно дойти пешком вдоль побережья примерно за два часа. Туристов сюда привозят на лодке от Рыбзавода Пицунда, место на которую нужно бронировать заранее. Путь составляет примерно 20 минут по морю», — рассказал один из путешественников, побывавший на Шлыпре.

Публикация сообщества вызвала споры в сети — пользователи негодовали из-за того, что к достопримечательности не могут проложить дорогу, а некоторые вовсе посчитали место обычным.

«А гостиницу эту как строили? Материалы завозили надувными лодками по морю или два часа вдоль берега тащили?», «Как гостиницу отбахать в труднодоступном месте — так и материалы находятся, и транспорт, как города и санатории привести в порядок и мусор собрать, так у нас нет возможности», «Это все понятно, но что на этом острове-полуострове такого уникального, кроме его удаленности? Что там посмотреть можно?» — комментировали они.