Бортпроводник послал пассажиров, записал это на видео и уволился

Бортпроводник British Airways обругал выходивших из самолета пассажиров, записал свой поступок на видео и уволился из авиакомпании. Ролик и подробности случившегося публикует Daily Mail.

По информации издания, 28-летний Коннор Скэнлон (Connor Scanlon) опубликовал в своем Instagram кадры, на которых он благодарит и одновременно посылает путешественников, покидающих лайнер в аэропорту Бен-Гурион в Израиле. «Всего доброго, спасибо вам и пошли на *** (хрен, — прим. "Ленты.ру")», — произнес бортпроводник.

Как стало известно журналистам, тогда сотрудник перевозчика принял решение уволиться и таким образом решил показать миру, что он на самом деле думает о своей работе. «Коннор чувствовал, что бортпроводники стали жертвами несправедливой ситуации из-за пандемии», — поясняется в статье.

Кроме того, позже сам Скэнлон признался, что не должен был произносить нецензурных слов в адрес невинных туристов.