На остров выбросило останки загадочного существа с щупальцами

Останки загадочного существа, выброшенные на берег острова Уидби в американском штате Вашингтон, озадачили специалистов. Об этом сообщает Livescience.

Житель острова Уидби Рон Ньюберри (Ron Newberry) обнаружил красную глыбу размером около метра, когда рыбачил на берегу залива Пьюджет. Существо, обладавшее многочисленными щупальцами, было уже мертво. Позднее отлив унес его в море, однако у рыболова остались снимки, которые он выложил в Facebook и Instagram. Ньюберри надеялся, что их увидят знающие люди, которые объяснят, что именно он нашел.

Фотографии заинтересовали экспертов из океанариума в Сиэтле, Вашингтонского университета, Национального управления океанических и атмосферных исследований и Смитсоновского института. Они сошлись во мнении, что на них изображен головоногий моллюск, однако отвергли предположения, что это распространенный на тихоокеанском побережье США Octopus rubescens или глубоководный адский вампир. Больше всего существо напоминало малоизученного семирукого осьминога.

Прежде семируких осьминогов никогда не встречали в заливе Пьюджет или у берегов штата Вашингтон. Чаще всего этот вид наблюдали в Атлантическом океане. Известна единственная особь, пойманная на юге Тихого океана.

Семирукие осьминоги считаются одним из крупнейших видов осьминогов. Их длина составляет до 3,5 метров. Вопреки названию, имеют восемь щупалец, однако одно из них используется для размножения.

В 2018 году сообщалось, что жители Камчатки обнаружили на побережье останки необычного волосатого существа. Тушу прибило к берегу после сильного шторма неподалеку от села Пахачи Олюторского района.