Москвичи побывали на рынке в Крыму и описали опыт словами «мы обалдели от цен»

Путешественники из Москвы, которые переехали в Крым, побывали на местном рынке и рассказали, почему они «обалдели от цен» на некоторые продукты. Свой опыт туристы описали в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, по словам россиян, посетив Ялтинский центральный овощной рынок, они поняли, что стоимость продуктов там ниже, чем в Алупке. Например, вкусные помидоры стоят 280 рублей, перец — от 150 до 230 рублей за килограмм, огурцы — 170 рублей, мандарины и апельсины — от 90 рублей.

При этом путешественники рассказали, что очень удивились цене в 800 рублей за клюкву. «В итоге нашли в глубине рынка за 400 рублей. Но я знаю, что в Москве клюква стоит дешевле», — описала автор заметки.

Кроме того, москвичи отметили, что рыбный отдел на рынке в Ялте очень разнообразен. «Но весь прикол этого рынка в том, что в праздничные и предпраздничные дни цены могут повышаться в два раза», — уточнили они.

В заключение блогеры посоветовали туристам всегда проверять товар не отходя от прилавка, чтобы им не «подсунули» что-то гнилое.

В феврале жительница Крымского полуострова рассказала о некоторых негативных моментах, с которыми могут столкнуться россияне, выбравшие курорт в качестве места для проведения отпуска в 2021 году. Первой обратной стороной отпуска блогерша назвала высокие цены на жилье в городах Крыма.