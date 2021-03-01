Впервые побывавший в России житель Турции рассказал о своих главных удивлениях

Житель Турции, женатый на россиянке, впервые побывал на родине супруги и рассказал, что его больше всего удивило в поездке. Впечатлениями поделился в блоге о путешествиях на платформе «Яндекс.Дзен».

Выяснилось, что в первую очередь турка поразила погода — он ожидал, что в России зимой всегда минус 30 градусов, однако Санкт-Петербург встретил его ледяным дождем. «Было холодно, но такие зимы он видел и в Стамбуле», — прокомментировала его жена.

Кроме того, он отметил и фантастическое гостеприимство россиян, но добавил, что некоторые русские блюда были ему непонятны — например, селедка под шубой, бутерброды с икрой и холодец.

Также жителя Турции удивило то, что в России никто не торгуется, а в общественных местах часто встречаются «бойкие женщины». «Он до сих пор с ужасом вспоминает, как какая-то бабушка кричала на парня в метро. И как одна женщина устроила скандал в магазине», — описывается в блоге.

Мужчина рассказал, что он был восхищен любовью россиян к чтению. «Иногда во всем вагоне метро не читали только мы!» — заключил он.

В феврале российский журналист и урбанист, поживший в Турции, рассказал о трех популярных среди турок привычках, которые считаются позорными для его соотечественников. Автор статьи отметил, что в Турции многие ходят на рынок или в супермаркеты с сумками-тележками и любят торговаться.