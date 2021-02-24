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Россиянка рассказала о самых раздражающих привычках жителей Турции

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Туристка из России расспросила свою близкую подругу, переехавшую жить в Турцию, о самых раздражающих привычках местных жителей. Про необычное поведение коренных турков путешественница написала в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как рассказала автору знакомая, турки могут позвонить друзьям в любое время суток. В стране не принято заранее писать и спрашивать, удобно ли сейчас говорить — звонки от знакомых могут поступать и ранним утром, и поздней ночью.

Также, жители страны могут прийти в гости без приглашения. Россиянка объяснила, что часто сама попадала в ситуацию, когда к ней внезапно наведывались знакомые, которые просто проходили мимо ее дома. Для местных жителей считается абсолютно нормальным навестить друзей без предупреждения.

Кроме того, туристка отметила любовь коренных жителей к громким разговорам. Например, часто происходит ситуация, когда беседа в турецкой компании проходит на повышенных, эмоциональных тонах. «А еще хуже, когда присоединяются гости, тогда вообще невозможно побыть даже минутку в тишине», — добавила россиянка.

Еще одна особенность — интерес к личной жизни других людей. В Турции вопросы незнакомым людям о величине их заработка не считаются бестактностью или проявлением невежливости. «Помню, что и моих друзей об этом спрашивали, но так как они турки, им не показалось это ничем странным», — рассказала путешественница.

Последним пунктом автор назвала двуличность многих турчанок. Здесь автор привела историю своей подруги, которая раньше преподавала в балетной студии. «Однажды к ней подошли ее ученицы и начали всячески ее расхваливать, но как только подруга повернулась к ним спиной, девочки начали шептаться о том, какая она скучная и неинтересная», — поделилась блогерша.

Ранее в феврале туристка из России рассказала о поступках туристов, оскорбляющих жителей Турции. Так, среди них она назвала фотографирование турков без их разрешения, насмешки над президентом страны и флирт иностранцев с местными девушками.

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