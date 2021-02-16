Россиянка рассказала о самых необычных привычках жителей Турции

Российская туристка, много раз путешествующая по Турции, назвала самые необычные особенности местных жителей, к которым невозможно привыкнуть. Про них она подробно рассказала в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь автор заметила, что турки любят громко ругаться. «Заходишь в пекарню, а клиент громко ворчит на кассира. Идешь на пляж, а там супруги выясняют отношения», — удивилась россиянка. Однако местные жители объяснили, что во всем виноват турецкий язык: со стороны характерное произношение кажется агрессивным, а громкая речь является национальной особенностью.

Туристке показалось странным отсутствие в супермаркетах камер хранения и охранников. По ее словам, никто в Турции не будет проверять, в этом ли магазине вы купили продукты или принесли их с собой. Россиянка подчеркнула, что в стране чувствуется доверие граждан друг к другу — очень часто в продуктовых магазинах товар выставляется перед входом, где никто не присматривает за ним.

Кроме того, блогерша отметила, что ей трудно привыкнуть к тому, что в Турции надо торговаться. По ее словам, если у товара есть ценник, написанный от руки, это не считается официальной ценой. «Местные мне сказали, чтобы я всегда торговалась в аптеках, парикмахерских, ремонтных мастерских», — поделилась путешественница.

Помимо прочего, автор заметки рассказала, как трудно в осенний и зимний сезон найти летнюю одежду в магазинах, при том что температура в декабре позволяет купаться в море. «В этом году я прилетела в Турцию в начале ноября. На улице было плюс 30, но в торговом центре я обнаружила, что в магазинах продают свитера, джинсы, сапоги и куртки», — пояснила россиянка.

Наконец, в Турции оказалось трудно купить свежесрезанные цветы, в отличие от искусственных или растений в горшках. Также блогерша добавила, что постоянно путается с нумерацией этажей в зданиях, поскольку «нулевой» этаж — это первый, а в некоторых домах первый этаж называют «минус первым».

15 февраля сообщалось об особенностях жизни россиян, больше всего поразивших жителей Турции. Российская туристка выяснила у знакомого жителя Турции, что его впечатлили сильные холода, активные бабушки в метрополитене и русская кухня.