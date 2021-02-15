Россиянка сравнила стоимость отдыха в Сочи и Турции и поделилась выводами

Россиянка, временно проживающая в Турции, сравнила стоимость отдыха в российском курортном городе Сочи и турецкой Анталье и назвала самый дешевый из них. Своими выводами девушка поделилась в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, в первую очередь путешественница проанализировала цены в ресторанах: по ее подсчетам, блюда в Сочи обойдутся на 73,5 процента дороже, чем в Турции, зато алкоголь — дешевле. Кроме того, согласно ее наблюдениям, в Анталье ниже и стоимость продуктов на рынках (на 5,8 процента).

Сравнивая цены на транспорт, девушка отметила, что в этой статье расходов по всем пунктам выигрывает Сочи. «В Анталье дорогой бензин, высокие цены на такси. Поэтому даже в аэропорт я всегда заказываю трансфер онлайн, а не звоню в официальную службу такси. Личные автомобили в Турцию всегда перегоняли из России через Грузию. Покупать их на месте очень дорого», — пояснила она.

Вдобавок россиянка включила в отчет аренду квартиры, коммунальные услуги и покупку одежды. Подводя итог, туристка отметила, что практически все проанализированные ею пункты, включая аренду жилья, питание в кафе и продовольственные товары, в Турции стоят меньше. Таким образом, и отдых в Анталье обойдется дешевле.

Ранее в феврале эксперты сравнили стоимость проживания в отелях Турции и Сочи и пришли к выводу, что наиболее доступные недельные туры по системе «все включено» на даты конца февраля предлагают турецкие курорты, в частности — отели турецкой Антальи. В некоторых турецких отелях категории «пять звезд» можно забронировать турпакеты с системой ultra all inclusive за 54–65 тысяч рублей на двоих в неделю.