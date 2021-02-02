Идея дарить мужчинам на 23 Февраля спецназ-тур в Чечню возмутила россиян

Туроператоры предложили дарить мужчинам спецназ-туры в Чечню и возмутили россиян в социальных сетях. Публикация с идеей сюрприза на 23 Февраля появилась на странице директора компании «Эльгас» Элины Батаевой в Facebook.

Как сообщила представитель фирмы, указанный милитари-тур рассчитан на три-четыре дня и включает два дня активных обучающих занятий в российском Университете спецназа. «Стрелковая подготовка из нескольких видов оружия, экстремальный тур на багги, полет в аэротрубе и многое другое», — уточнила Батаева в посте.

Кроме того, она добавила, что в путешествие также входит ознакомительная экскурсия по региону.

Тем не менее пользователи Facebook негативно восприняли такую идею. «Идея хорошая, но то что дата связана с трагедией чеченцев и ингушей — очень плохо», — написал один из подписчиков. «Странная идея. 23 февраля — день траура для всего чеченского народа. Неужели это кому-то неизвестно?» — поддержал его другой комментатор. «Это издевательство? Совсем с ума сошли», — выразился третий читатель.

Массовая депортация чеченского и ингушского народов была произведена по указанию Иосифа Сталина 23 февраля 1944 года. Официальным поводом стало обвинение в «пособничестве фашистским оккупантам». Запрет на возвращение на родину для чеченцев и ингушей был снят лишь в январе 1957 года.

В августе 2020 года Чечня оказалась в списке наиболее безопасных регионов для путешествий во время пандемии коронавируса. Кроме того, в рейтинг попали Москва и Подмосковье, Калужская, Владимирская, Смоленская, Рязанская, Липецкая, Тамбовская, Пензенская и Волгоградская области.