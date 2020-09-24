Спрогнозирован ажиотажный поток россиян по двум маршрутам зимой

Российские туроператоры прогнозируют ажиотажный поток отечественных туристов по двум маршрутам грядущей зимой на фоне введенных из-за пандемии коронавируса ограничений. Об этом пишет TourDom.ru.

Так, клиенты большинства агентств ранее в зимний период предпочитали горнолыжный отдых в Европе, однако ввиду вспышки COVID-19 и закрытия границ, вероятно, выберут для отдыха курорты внутри страны.

В первую очередь, речь идет о таких направлениях, как Красная Поляна и Домбай. Кроме того, популярностью среди россиян могут пользоваться Приэльбрусье, а также курорты Чечни, Дагестана, Ингушетии, Осетии.

«Некоторые любители горных лыж будут до последнего ждать открытия европейских направлений, после чего переориентируются на внутренний продукт. Полагаем, что загрузка на пиковые даты, выходные и праздничные дни у отечественных курортов будет полной», — считает исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин.

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Отмечается, что Красная Поляна в особенности отвечает всем требованиям путешественников и располагает всей необходимой спортивной инфраструктурой, качественными и разнообразными трассами, а также удобными вариантами проживания. В свою очередь менее известны курорты предлагают крайне выгодное соотношение по параметрам цена–качество, считают эксперты.

21 августа сообщалось, что российские туристы на фоне пандемии коронавируса массово скупили авиабилеты на грядущую осень по трем маршрутам. Больше всего билетов на самолет с вылетом в сентябре куплено в Москву — доля российской столицы от общего числа проданных билетов составила 20 процентов.

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