Россиянка случайно прожила с турком полтора месяца и поделилась опытом

Российская туристка, оказавшаяся в Турции на момент прекращения международного авиасообщения из-за пандемии коронавируса, поселилась у турка и случайно прожила с ним полтора месяца. Своим опытом она поделилась в собственном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница уточнила, что вспышка COVID-19 буквально «заперла» ее в турецком городе Болу — рейсы на родину были прекращены, а многие местные отели перестали принимать иностранцев.

В результате россиянка обратилась за помощью к местным жителям в соцсетях, и лишь один мужчина, турок Фуркан, разрешил ей переночевать у него, а впоследствии — и вовсе остаться жить на неопределенный срок, так как в стране внезапно объявили строгий карантин.

«Хорошо, что с собой у меня был сухой паек из России — греча, сухая колбаса, ржаные сухари, конфеты и печенья. Мы вместе [с Фурканом] готовили блюда, делились рецептами, вечерами смотрели фильмы», — рассказала автор поста, уточнив, что общались они с турком на английском языке. По ее словам, полтора месяца в режиме изоляции «пролетели как один миг».

Когда туристка почувствовала себя неловко из-за слишком долгого пребывания в гостях и решила переехать в Стамбул, Фуркан «по доброте душевной» уговаривал ее остаться, однако девушка была намерена впоследствии вернуться домой. «Пришлось распрощаться, но с условием, что я обязательно жду его в гости в России либо сама как-нибудь приеду "погостить"», — заключила блогерша.

В ноябре россиянки сравнили поведение местных жителей различных курортов. По их мнению, мужчины в Сочи довольно улыбчивые и доброжелательные, в Турции они одаривают женщин комплиментами и вниманием, но чаще всего ничего хорошего за этим не стоит, а в Абхазии очень любят знакомиться, и при этом никогда не настаивают, получив отказ.