Россиянин перечислил главные волнующие турок вопросы к русским

Российский турист, путешествующий вместе со своей девушкой по Турции, перечислил главные вопросы, волнующие местных жителей, к русским. Своими наблюдениями он поделился в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

В первую очередь, по его словам, турки чаще всего интересовались семейным положением пары. «Это самый первый вопрос, который задают нам все! Хоть мы и не женаты, приходится отвечать, что женаты. Мало ли, что там у человека в голове», — пояснил автор поста.

Кроме того, жители Турции нередко спрашивают у туристов из России, пьют ли они водку, ссылаясь на популярные стереотипы, а также пытаются выяснить, в каком состоянии находится на данный момент российская экономика и какова в стране ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

Наконец, еще один популярный вопрос к россиянам, как правило, связан с их отношением к главе государства Владимиру Путину. «В ответ спрашиваю про [турецкого лидера Реджепа Тайипа] Эрдогана. Часть турков отвечает, что им нравится их президент, а другая часть очень недовольна», — заметил блогер.

В целом же, по его словам, турки искренне интересовались мнением туристов и «ничего плохого не говорили про Россию и даже не намекали».

13 января сообщалось, что россиянка, временно переехавшая в Турцию на зимовку, раскрыла правду о жизни в стране и рассказала об истинном отношении местных жителей к русским. По словам девушки, мнение о том, что турки не любят приезжих из России, не соответствует действительности, и негативно относиться жители Турции могут к «конкретным русским» — к примеру, к женщинам, разбивающим семьи, излишне шумным соседям или же хитрым гидам, отбирающим работу у местных.