Россиянин сравнил Турцию с Занзибаром и выбрал лучшее место для отдыха

Российский турист, побывавший в Турции и на Занзибаре, сравнил оба места и выбрал лучшее из них для длительного отдыха зимой. Своими наблюдениями путешественник поделился в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь, автор обратил внимание на то, что поездка в Танзанию обойдется дороже — билеты, например, будут стоить около 30-40 тысяч рублей, а отдельные апартаменты с кухней — тысячу долларов в месяц. При этом за перелет в Турцию туристам придется заплатить 10 тысяч рублей, а квартиру там можно найти за тысячу рублей в сутки.

По мнению путешественника, кухня в обеих странах «на любителя», однако дешевле она будет на Занзибаре. «Стритфуд довольно доступный в обеих странах, голодными не останетесь. Говядина на Занзибаре почти в два раза дешевле, чем в Турции, поэтому и количество мяса в блюдах будет заметно больше. А также дешевые морепродукты, особенно осьминоги, кальмары и каракатицы», — пояснил он.

Также блогер упомянул развлечения — в Турции, считает он, всегда есть чем заняться, а вот на острове за неделю можно объехать все и «дальше только наслаждаться морем» или плыть на пароме на материк.

Кроме того, путешественник сравнил стоимость визы, интернет и погоду, и пришел к выводу, что тем, кто зависит от комфорта, лучше отправиться в Турцию. «А тем кто хочет быть ближе к природе, солнцу морю и не страдает от отсутствия привычных атрибутов городской жизни, можно порекомендовать и Занзибар», — заключил он.

В ноябре 2020 года россиянка, отдохнувшая на Занзибаре по системе «все включено», пожаловалась на голод. Как отметила туристка, на острове она проживала в недорогом четырехзвездочном отеле. Питание там оказалось скудным, поэтому туристка посоветовала выбирать отели только с завтраками.