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Россиянка показала реальную обстановку на курортах Турции в декабре

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Фото: Murad Sezer / Reuters

Российская туристка, отдохнувшая в Турции в декабре, показала реальную обстановку на курортах страны при новых ограничениях на фоне пандемии коронавируса. Своими наблюдениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее рассказ опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Женщина отметила, что ее путешествие началось с посещения Стамбула, который оказался «совершенно пустым» и немноголюдным.

«Для местных введен комендантский час, по улицам гуляют только туристы, и то не многочисленные. С погодой повезло, очень тепло, гулять можно бесконечно, хоть и с зонтом. Истикляль и Таксим — пустынные, кафе и рестораны — все на вынос, в субботу и воскресенье закрыто все, абсолютно! Банки, магазины, обменники», — пояснила россиянка.

Однако, она отметила, что у полиции лояльное отношение к туристам — маски на улицах надевать не просили и могли «даже подсказать, куда лучше сходить».

После трех дней в столице женщина отправилась в гостиницу в Анталье, где работал открытый бассейн и были ванны с термальной водой. «Отдых вышел довольно уединенный: завтраки, обеды и ужины приносили в номер, посещение всех процедур по расписанию, часы бассейна тоже ограничены», — подчеркнула туристка.

Тем не менее, несмотря на все ограничения, россиянка осталась довольна отдыхом. «Но не многие смогут так отдыхать, поэтому прежде чем ехать, взвесьте все за и против. Хотя сейчас в отелях Турции на декабрь-январь уже совсем не осталось мест, многие ждут снятия запрета с 5 января», — подытожила женщина.

Ранее в декабре российская туристка, проживающая в Турции, назвала причины поехать на отдых в страну зимой. В первую очередь, отметила она, зимой можно купить дешевые авиабилеты в Анталью — от семи тысяч рублей туда и обратно. Кроме того, в это время года резко снижаются цены на проживание в люксовых отелях.

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