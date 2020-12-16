Жители Турции возмутились приезжающим россиянам и назвали их разносчиками заразы

Жители Турции возмутились из-за приезжающих на курорты туристов, в том числе россиян и украинцев, и назвали путешественников главными разносчиками заразы. Об этом сообщает издание Insider.

Беседуя с гражданами страны журналисты узнали, что турки недовольны тем, что принятые властями меры на фоне пандемии коронавируса не распространяются на туристов.

Например, по словам гида Айкута (Aykut), местные считают, что ограничения должны касаться всех без исключения. Он добавил, что в последнее время в страну приезжает много путешественников из России и Украины, которые не приносят денег, поскольку экономят на жилье и питании.

Айкут отметил, что правительство Турции не требует ПЦР-тестов при въезде, в связи с чем больницы оказались переполнены. «Люди недовольны, что сюда приезжают туристы, потому что они привозят с собой намного больше больных. Власти не заботятся о количестве случаев, они просто хотят заработать деньги», — пояснил он.

Кроме того, другой гид, работающий в Стамбуле, подтвердил, что чаще всего встречает в городе туристов из России и Восточной Европы. Он считает, что это связано с отсутствием у них альтернативных направлений для путешествий из-за закрытых границ.

Вдобавок турок заметил, что именно эти путешественники зачастую отказываются носить маски на улицах, чем также вызывают негодование среди местных.

Ранее сообщалось, что новогодний локдаун, введенный в Турции президентом президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, не повлияет на отдых российских туристов. Как отметили эксперты туристической отрасли, комендантский час в стране будет введен только для граждан Турции.

14 декабря Эрдоган ужесточил ограничения на новогодние праздники на фоне распространения коронавируса. С 21:00 31 декабря по 05:00 4 января в стране вводится круглосуточный комендантский час. В период действия ограничений не будут работать кафе и рестораны, кроме обслуживания навынос.