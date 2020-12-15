Раскрыто влияние новогоднего локдауна на отдых россиян в Турции

Новогодний локдаун, введенный в Турции президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, не повлияет на отдых российских туристов. Такое мнение выразили представители турецкого турбизнеса в беседе с Ассоциацией туроператоров России (АТОР).

Как отметили эксперты, комендантский час в стране будет введен только для граждан страны, в правительственном документе ничего не говорится о туристах. Потому, с высокой вероятностью, новые ограничения не помешают нормальному функционированию индустрии с обслуживанием гостей в аэропортах, на трансферах и в отелях, а сами туристы смогут гулять по улицам, посещать магазины и аптеки и заказывать еду.

В свою очередь, российские туроператоры добавили, что никаких отмен полетов между странами нет, а в турецких отелях много бронирований на новогодние каникулы. «По-прежнему наблюдаем в основном last minute бронирования, но это особенность текущей ситуации в мире. На новогодние заезды загрузка чартерных рейсов в Стамбул уже составляет более 50 процентов», — сказал представитель TUI в беседе с АТОР.

Сотрудники Coral Travel отметили, что результаты зимнего бронирования превышают прошлогодние показатели в три раза. Пик активности при этом приходится на период с 31 декабря по 3 января.

Ранее стало известно, что Эрдоган ужесточил ограничения на новогодние праздники на фоне распространения коронавируса. С 21:00 31 декабря по 05:00 4 января в стране вводится круглосуточный комендантский час. В период действия ограничений не будут работать кафе и рестораны, кроме обслуживания навынос.