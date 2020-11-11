Россиянки сравнили поведение мужчин в Сочи, Турции и Абхазии

Россиянки сравнили модели поведения жителей российских, турецких и абхазских курортов и поделились своими впечатлениями. Об этом со ссылкой на посты в соцсетях пишет портал «Рамблер Путешествия».

Так, по мнению одной из путешественниц, переехавшей в Сочи, люди в этом городе довольно улыбчивые и доброжелательные. «Южные мужчины, конечно, очень темпераментные, но никакой вульгарности и вызывающего поведения по отношению к женщинам я не видела, в отличие от тех же приставучих турков!» — сказала она.

Многие согласились с ее мнением о турецких мужчинах, отметив, что, хоть они и одаривают туристок комплиментами и вниманием, но, чаще всего, ничего хорошего за этим не стоит. «Как-то не льстят эти слова. Видно, что они считают просто всех светловолосых дам легкодоступными. Или в их голове уже зреет схема, как развести вас на деньги», — отметила одна из пользовательниц.

Другая российская туристка рассказала, как ведут себя мужчины в Абхазии. По ее словам, местные не упускали возможности познакомиться с ней. «Даже ленивый пытался сделать мне то или иное предложение. Останавливались машины и в черте города. Некоторые открыто предлагали не подвезти, а, например, угостить мороженым. Однако после отказа они не настаивали и уезжали, пожелав хорошего дня», — поделилась женщина.

Ранее в ноябре живущая в Турции россиянка раскрыла правду об отношении турок к русским. Так, по ее словам, местные жители никогда не испытывают «ничего похожего на ненависть» или пренебрежение к туристам. «Напротив, радушие, гостеприимство, желание помочь — это то, чем вас "накормят" турки досыта», — заметила она.