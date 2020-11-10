Живущая в Турции россиянка раскрыла правду об отношении турок к русским

Россиянка, живущая в Турции, рассказала о том, как в действительности местные жители относятся к иностранцам, в том числе русским. Об этом она сообщила в блоге на платформе «Яндекс Дзен».

Так, по ее словам, турки никогда не испытывают «ничего похожего на ненависть» или пренебрежение к туристам. «Напротив, радушие, гостеприимство, желание помочь — это то, чем вас "накормят" турки досыта», — заметила она, подчеркнув при этом, что такое отношение нельзя назвать наигранным и оно, скорее, уже стало привычкой и особенностью характера.

Автор блога заявила, что за почти два года жизни в Турции у ее семьи не было ни одного конфликта с местными. «Я не чувствую, что к нам относятся как-то враждебно или осуждающе. Мне кажется, мы, скорее, вызываем интерес, потому что многое в нашем поведении отличается от традиционно-турецкого», — поделилась она и рассказала, что турки активно общаются с ними на английском, проявляют благосклонность и дружелюбие, не стараясь выделить их особым отношением.

Однако она заметила, что разногласия с местным населением возникали у ее знакомых: к примеру, в машину одного россиянина въехала торопившаяся на работу турчанка, однако сотрудник полиции разрешил ситуацию в ее пользу, а также помог ей скрыться с места аварии и впоследствии исчез сам.

«Турки заступятся за своих, как мы заступаемся за своих. К этому надо быть готовым и принять как данность, чтобы потом сильно не разочаровываться. Да, и к тому же, они не давали клятвы любить нас», — заключила автор поста.

25 сентября сообщалось, что российская туристка, отдохнувшая в Турции с подругой, удивилась поведению местных мужчин по отношению к русским женщинам. По ее словам, на территории этой страны «остаться без мужского внимания невозможно».