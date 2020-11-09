Появились сообщения о массово сбегающих в Турцию россиянах

Российские туристы начали массово оформлять виды на жительство в Турции на фоне пандемии коронавируса. Соответствующие сообщения о сбегающих за границу гражданах появились в соцсетях, пишет TourDom.ru.

В частности, одна из путешественниц, приехавшая в республику в сентябре, заявила, что не планирует возвращаться на родину из-за ухудшения ситуации с распространением COVID-19 и уже написала заявление в миграционную службу.

В местной компании, помогающей в оформлении документов, ей сообщили, что если раньше весь процесс занимал от недели до одного месяца, то теперь из-за резко возросшего числа заявок ближайшая запись на собеседование возможна лишь в начале января.

«Отправил документы по почте в августе, в сентябре пришло СМС с одобрением, карты до сих пор нет», — пожаловался еще один пользователь.

Другие комментаторы считают, что многие россияне едут в Турцию на зимовку и оформляют ВНЖ, чтобы в случае очередного локдауна можно было уехать из России. «Турция — очень удобный вариант в плане климата, большого количества рейсов из России, относительно бюджетных цен на жилье и в целом на жизнь», — пишут они.

3 ноября бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил запретить туристические поездки в Турцию. По его словам, в связи с ростом случаев заражения россиян коронавирусом на курортах страны было бы целесообразным приостановить продажу путевок и чартерные рейсы.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала Турцию лидером по числу завезенных в Россию случаев коронавируса. По ее словам, около 90 процентов туристов, вернувшихся из заграничного отпуска на родину с COVID-19, прилетели именно оттуда.

Россия возобновила пассажирские авиаперевозки с Турцией, прерванные на фоне пандемии COVID-19, в начале августа. С 1 августа были разрешены рейсы в Анкару и Стамбул, с 10 августа — в Анталью.