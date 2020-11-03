Появились новые данные о заражениях россиян коронавирусом в Турции

В сети появились новые данные о числе российских туристов, заразившихся коронавирусом во время отпуска в Турции. Соответствующую информацию TourDom.ru сообщила исполнительный директор сети страховых компаний ERV Юлия Алчеева.

«На каждые десять тысяч из застрахованных у нас туристов, отдыхавших в Турции, пришлось всего по два случая обращения по поводу заболевания коронавирусом», — привела она статистику своей организации с августа по октябрь текущего года.

Специалистка добавила, что, по ее мнению, никаких причин для паники у путешественников нет, и реальное число заболевших COVID-19 на турецких курортах «ничтожно». Алчеева подчеркнула, что туристы сдают ПЦР-тесты лишь по прибытии на родину и ввиду долгого инкубационного периода болезни нет гарантии, что они не отправились за границу будучи уже инфицированными.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил запретить туристические поездки в Турцию. По его мнению, в связи с ростом случаев заражения россиян коронавирусом на курортах страны было бы целесообразным приостановить продажу путевок и чартерные рейсы.

2 ноября источник «Интерфакса» в одной из турецких авиакомпаний рассказал, что количество рейсов между Россией и Турцией может быть сокращено в ближайшее время. По его словам, в первую очередь это может затронуть чартерное авиасообщение.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала Турцию лидером по числу завезенных в Россию случаев коронавируса. По ее словам, около 90 процентов туристов, вернувшихся из заграничного отпуска на родину с COVID-19, приехали именно оттуда. Попова подчеркнула, что данную ситуацию «необходимо обсудить и предложить определенные меры».

Россия возобновила пассажирские авиаперевозки с Турцией, прерванные на фоне вспышки COVID-19, в начале августа. Изначально рейсы были разрешены в Анкару и Стамбул, с 10 августа — в Анталью.