Туристка назвала главные ошибки мечтающих переехать в Турцию россиян

Россиянка, временно проживающая в Турции, назвала главные ошибки, которых следует избегать соотечественникам, мечтающим о переезде в страну. Соответствующей информацией она поделилась в собственном блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

В первую очередь, по словам автора поста, желающим сменить место жительства следует приезжать в Турцию на собственном автомобиле — машина откроет возможность регулярных мини-путешествий и вылазок на природу, благодаря которым иностранец сможет в полной мере познакомиться со страной.

Еще одна рекомендация, которой поделилась блогерша, касается оплаты коммунальных платежей — она подчеркнула, что при заселении в турецкую квартиру стоит обратить внимание на установленные в ней электроприборы, так как их новизна напрямую влияет на расход электроэнергии.

«Первый раз мы заселились в квартиру, в которой была старая бытовая техника. Сейчас у нас все приборы класса А+ и А++, а средний счет за электричество на 200 лир меньше, чем в предыдущей квартире. Экономия практически 25 тысяч рублей в год!» — поделилась россиянка.

Наконец, автор материала порекомендовала соотечественникам не снимать жилье на гириш-кате, или нулевом, полуподвальном этаже жилого дома. «Да, стоить оно будет значительно дешевле, но зимой вам придется бороться с плесенью», — заявила она, подчеркнув, что в таком случае лучше переплатить, но «жить без проблем».

18 января сообщалось, что российский турист, путешествующий вместе со своей девушкой по Турции, перечислил главные вопросы, волнующие местных жителей, к русским. Например, жители страны нередко спрашивают у туристов из России, пьют ли они водку, ссылаясь на популярные стереотипы, а также пытаются выяснить, в каком состоянии находится на данный момент российская экономика и какова в стране ситуация с распространением коронавирусной инфекции.