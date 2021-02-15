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Туристка выяснила у жителя Турции поразившие его явления в жизни россиян

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Фото: Торшина - путешественница / Яндекс.Диск

Российская туристка выяснила у знакомого жителя Турции, впервые побывавшего в России, какие явления больше всего поразили его в жизни россиян. Об этом она рассказала в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница уточнила, что городом, который посетил турок, стал Санкт-Петербург, где в январе в это время стояли сильные морозы и дули мощные северные ветра. Таким образом, в первую очередь, южанина поразили русские холода, а вдобавок — внешняя излишняя серьезность и хмурые выражения лиц россиян.

Не меньше иностранца поразили «боевые бабушки» в метрополитене, которые, несмотря на свою внешнюю хрупкость, бойко передвигались по подземке с большими сумками, «отталкивая локтями всех претендующих на сидячие места». «Он тогда сказал: "Нигде не видел таких сильных и активных бабушек. Как они поднимают эти тюки?!"» — говорится в материале.

Кроме того, настоящим открытием для приезжего из Турции стала русская кухня: он заявил, что она совсем не похожа на турецкую, назвал ее необычной, но вкусной, особенно отметив борщ и пельмени. Наконец, туриста поразила русская закалка — сам он с удовольствием попарился в бане, однако выходить после этого на снег категорически отказался, сказав, что ему «холодно и страшно».

«Итогом всех его впечатлений от первой поездки стала фраза: "Россия — удивительнейшая страна, кажется, не хватит жизни, чтобы всю ее познать. Очень хочу вернуться сюда снова!"» — заметила блогерша.

12 февраля сообщалось, что российский турист, побывавший в Турции, пообщался с местными жителями и выяснил, что их удивляло в привычках, нормах жизни и поведении людей при первой поездке в Россию. Так, один из собеседников путешественника рассказал, что для него стала неожиданностью склонность некоторых русских использовать мигалки для того, чтобы объехать пробки на дорогах. Он также признался, что таких же пробок, как в Москве, в своей родной Анталье никогда не видел.

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