Турист выяснил у жителей Турции удивляющие их привычки россиян

Российский турист, побывавший в Турции, пообщался с местными жителями и выяснил, что их удивляло в привычках, нормах жизни и поведении людей при первой поездке в Россию. Своими наблюдениями он поделился в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, один из собеседников путешественника рассказал, что для него стала неожиданностью склонность некоторых русских использовать мигалки для того, чтобы объехать пробки на дорогах. Он также признался, что таких же пробок, как в Москве, в своей родной Анталье никогда не видел.

Кроме того, блогер выяснил, что жителей Турции восхищает традиция окунаться в прорубь зимой — они считают ее чем-то невообразимым. «Один из знакомых признался, что шутил над своей девушкой, когда узнал, что она однажды ныряла, [и заявил,] что она не человек, а инопланетянин, — потому что лично он не купается даже в марте, хотя в Турции в это время бывает плюс 25 градусов», — заметил он.

Наконец, многих удивляет такое блюдо русской кухни, как куриный суп: им кажется, что привычка варить бульон из ног курицы больше относится к китайской или корейской культуре. Кроме того, некоторых турок поражает тот факт, что в России автомобиль такси может быть любого цвета и порой без опознавательных знаков — в их стране работать «бомбилами» нельзя, и существует только официальное такси.

Еще один местный житель, с которым пообщался автор материала, заявил, что был шокирован по прилете в Красноярск, когда увидел, что все стоящие в городе автомобили занесены снегом. «Он думал, что в северных краях все хранят машины в гаражах, где есть отопление, и не предполагал, что машина вообще может еще работать, если ее настолько занесет снегом», — пояснил блогер.

11 февраля сообщалось, что российский турист, отдохнувший в Турции, пожаловался, что испытал стыд из-за соотечественницы, которая начала высказывать свое недовольство. По словам автора, многим членам группы экскурсия давалась тяжело, так как внутри пещер и туннелей подземного города было довольно тесно и перемещаться приходилось в полуприседе или согнутом положении. При этом одна «дамочка в розовом пальто», отметил блогер, «вовсю проявила свой зловредный и наглый характер».

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



