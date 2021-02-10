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Россиянин рассказал об отдыхе в самом дешевом отеле популярного курорта Турции

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Фото: 2x2trip / Яндекс.Дзен

Путешественник из России провел отдых на популярном турецком курорте в отеле, который, по его словам, оказался самым дешевым вариантом размещения в январе текущего года. О своих впечатлениях турист рассказал в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянин уточнил, что остановился в гостинице категории «три звезды» Dimo Hotel Antalya в самом центре Антальи. Стоимость номера на троих в сутки с включенными завтраками составила 1147 рублей.

Изначально туристам очень понравился отель, в частности, его интерьер: просторный и высокий холл, большая зона отдыха на два этажа, уютная обстановка с диванами и столиками. «Но как только нас повели в комнату, иллюзии об отеле начали рассеиваться», — рассказывает автор блога.

Так, забронированный номер оказался крайне маленьким для трех гостей: расстояние между кроватями было настолько узким, что пройти получалось только боком. В помещении также был расположен небольшой шкаф, столик с холодильником и телевизором, однако не вся техника работала. В то же время ванная комната была чуть просторнее.

По словам автора, по вечерам в гостинице случались перебои с горячей водой, поэтому не всем отдыхающим удалось принять душ в первый день отдыха. В свою очередь предложенный отелем завтрак обрадовал туристов. Мужчина рассказал, что им подали тарелки с яйцом, сосиской, овощами, булкой с маслом и сыром. «Все просто и сытно, с видом на море», — отметил блогер.

В заключение турист подчеркнул, что главным преимуществом этого отеля является его расположение: гостиница находится в трех минутах ходьбы от набережной и в семи — от старого города. «Наверно, для Антальи это действительно неплохое предложение и идеальное сочетание цены и качества», — подытожил путешественник и добавил, что еще более дешевый номер он нашел на другом турецком курорте — в Аланье.

Ранее сообщалось о россиянине, который пообедал в придорожном турецком кафе на 750 рублей и поделился впечатлениями в своем блоге. Мужчина отметил широкий выбор блюд и качественный интерьер заведения.

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