Россиянин пообедал на трассе в Турции за 750 рублей и поделился впечатлениями

Российский фотограф отправился в автобусный тур по Турции на зимних каникулах и в ходе путешествия пообедал в одном из заведений около трассы за 750 рублей. Своими впечатлениями от поездки Андрей Кирнов поделился в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественник уточнил, что остановился на перекус в турецком придорожном комплексе, которые там строятся, как правило, в едином архитектурном дизайне. «Мелких, разномастных ларьков, киосков и прочих как бы общепитовских сараев в стиле "кто во что горазд", как на российских трассах, там просто не существует», — пояснил он.

В первую очередь туриста удивил качественный интерьер заведения, а также высокотехнологичное оборудование — к примеру, электронный градусник, бесконтактный санитайзер и сенсорные краны с датчиком движения в туалетной комнате, которых, по его словам, нет даже в бизнес-зале нового аэропорта в Ростове-на-Дону.

Автор материала отметил широкий ассортимент первых и вторых блюд на выбор, а также десертов и напитков. Турист взял на обед суп, картофель с мясом, чай и банку кока-колы.

«Еда в целом была вкусной, но озвученный кассиром ценник в 75 лир (или 750 рублей) ощутимо испортил мне аппетит. И цены в предыдущей столовой, пусть и без "аутентичного" дизайна и сенсорных умывальников, показались мне еще более приятными», — заключил россиянин.

8 февраля сообщалось, что российский турист провел отпуск в Сочи посреди зимы и посетил одну из местных столовых. По его словам, цены в сочинских заведениях общепита в зимний период оказались раза в два выше, чем в его родном городе. Так, семейный обед — гречка с куриной котлетой, суп, пюре с котлетой, салат, чай и два куска пиццы — обошелся ему в 700 рублей.