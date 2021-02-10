Хозяйка турецкого отеля раскрыла две страны с самыми невоспитанными туристами

Путешественник из России побывал в Каппадокии (Турция) и расспросил хозяйку местного отеля про самых невоспитанных туристов, останавливающихся у нее в гостях. Их разговор он опубликовал в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Самыми шумными азербайджанка назвала туристов из Америки и Великобритании. Она рассказала, что туристы из этих двух стран обычно громко смеются и ругаются, мешая остальным наслаждаться отдыхом. «Воспитания у них нет вообще. И, знаете, вот у нас семья важна, родные. У них этого нет», — жалуется женщина.

Среди всех приезжих хозяйка гостиницы особенно отмечает отдыхающих из Испании. «Когда они приезжают, то это всегда праздник. Они просто такие люди: очень общительные, открытые и веселые.», — делится азербайджанка.

Российские и украинские путешественники запомнились владелице отеля как хорошие и душевные люди. «Некоторые часто к нам возвращаются, говорят, что скучают по нашему месту...», — вспоминает она.

Туристы из Поднебесной показались женщине веселыми и сплоченными людьми. По ее рассказам, в марте 2020 года, когда только стало известно о коронавирусе, гости из других стран начали избегать любого контакта с китайскими отдыхающими. Так, они отсаживались от них в другой зал, оставляя пару из Китая завтракать в одиночестве. «Очень тяжело им тогда было... Но мы ничего не могли поделать с реакцией других гостей», — сожалеет хозяйка.

По словам женщины, у них никогда не бывает плохих гостей. Если поведение постояльцев нарушает покой в доме, они с мужем просят их покинуть отель. Она также рассказала, что в будущем планирует заселять только иностранных туристов — с ними меньше проблем.

5 февраля сообщалось о нестандартном отдыхе россиянки в Турции. Девушка отказалась от пляжного отдыха по системе «все включено», и совершила пеший поход по Карийской тропе. В общей сложности за шесть дней путешествия россиянка преодолела более 70 километров и провела в пути около 45 часов.