Отдохнувший в Турции турист испытал стыд из-за проклинавшей турок россиянки

Российский турист, отдохнувший в Турции, пожаловался, что испытал стыд во время экскурсии из-за соотечественницы, которая начала высказывать свое недовольство условиями тура и проклинать турок. Об этом он рассказал в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественник уточнил, что отправился на осмотр Каймаклы — одного из крупнейших подземных городов в долине Каппадокия, который служил убежищем для ранних христиан, спасавшихся от религиозных преследований.

По словам автора, многим членам группы экскурсия давалась тяжело, так как внутри пещер и туннелей было довольно тесно и перемещаться приходилось в полуприседе или согнутом положении. При этом одна «дамочка в розовом пальто», отметил блогер, «вовсю проявила свой зловредный и наглый характер».

«Знаете, что она при этом делает? Она начинает материть и проклинать турок за то, что те, такие-сякие, не вырыли эти проходы пошире! Ага, специально для ее немаленькой и наглой пятой точки! Я просто обалдел, если честно», — поделился россиянин.

Кроме того, добавил турист, женщина буквально ежесекундно фотографировалась вместе со своей дочерью-подростком даже там, где съемка была запрещена, и постоянно отставала от группы. «С трудом, признаюсь, сдержался, чтобы не сделать ей замечание. Но таких вряд ли исправишь воспитательной работой, мне кажется», — заключил он.

10 февраля сообщалось, что путешественник из России побывал в Турции и расспросил хозяйку местного отеля про самых невоспитанных туристов, останавливающихся у нее в гостях. Самыми шумными собеседница назвала туристов из США и Великобритании. Она рассказала, что туристы из этих стран обычно громко смеются и ругаются, мешая остальным отдыхать.