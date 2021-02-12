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У россиян появится выгода для отдыха в Турции за счет Египта

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Фото: Depositphotos

Турецкие туроператоры обеспокоены предстоящей конкуренцией с египетскими курортами за российских туристов на фоне предпосылок к открытию чартерного сообщения России и Египта. Соответствующие выводы сделала турецкая газета Turizmgazetesi, на них обратили внимание эксперты портала TourProm.ru.

По сообщению специалистов, турецкие СМИ уверены, что чартерные рейсы России в Египет, закрытые с 2015 года, откроются после визита в арабскую страну президента России Владимира Путина. В этом случае египетские туроператоры начнут массово занижать цены, чтобы заполучить долю российского рынка. На этом фоне у туристов из России появится выгода доступного отдыха за счет демпинговых войн турецких и египетских курортов.

В качестве подтверждения возможного открытия Египта турецкая газета приводит несколько аргументов. Во-первых, для полной безопасности российских туристов аэропорт Хургады готов обеспечить россиянам отдельный терминал.

Во-вторых, как сообщалось ранее, власти Египта в целях безопасности обнесли курортный город Шарм-эль-Шейх стеной с колючей проволокой протяженностью 36 километров. Таким образом местные власти намерены обезопасить приезжающих путешественников, так как город располагается всего в 360 километрах к югу от северного средиземноморского побережья Синая, где сосредоточены движения исламистских повстанцев.

В-третьих, специалисты портала отметили недавнее заявление посла России в Египте Георгия Борисенко о намерении возобновить прямое чартерное сообщение между двумя странами.

Эксперты издания заявили, что по этим причинам открытие Египта для туристов возможно уже этим летом. Более того, ввиду практически полной отмены международного авиасообщения египетское направление будет крайне востребовано среди россиян и создаст необходимую загрузку для авиакомпаний.

Ранее в феврале сообщалось об исследовании экспертами цен на недельные туры по популярным среди россиян направлениям. Так, наиболее доступную путевку по системе «все включено» предлагают турецкие курорты, а самый дешевый вариант турпакета без питания можно забронировать в отелях Сочи.

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