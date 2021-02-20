Россиянка раскрыла верный способ получить безупречный сервис в отелях Турции

Российская туристка, часто отдыхающая в Турции, заявила, что верный способ всегда получать безупречный сервис в местных отелях — быть вежливым и соблюдать определенные правила поведения. Соответствующей информацией она поделилась в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По ее словам, чтобы отдых на турецком курорте по системе «все включено» прошел благоприятно, нет необходимости давать взятки сотрудникам объектов размещения или учинять скандалы.

В первую очередь путешественница посоветовала здороваться с персоналом гостиниц на турецком — как правило, такую мелочь ценят все работники, от горничных и официантов до поваров и менеджеров. Не менее приятно для них — слышать искренние восхищения интерьером и инфраструктурой отеля.

Вдобавок туристам следует вести себя доброжелательно, больше улыбаться, обязательно выражать благодарность, а иногда по возможности — удивлять турок мелкими знаками внимания. «Раньше я всегда дарила "Аленку", чтобы просто порадовать местных. В итоге получала идеальный сервис. А горничная как-то раз так сильно обрадовалась шоколадке, что завалила нас шампунями, кондиционерами, напитками и лепестками роз», — поделилась блогерша.

Автор поста также порекомендовала отдыхающим в Турции тщательно подбирать одежду в соответствии со временем суток и обстановкой. «Не видать хорошего сервиса тому, кто пришел в ресторан в плавках. Есть места, в которых не стоит появляться в откровенной одежде. Всем будет неловко, а жест расценят как неуважение. Полураздетого человека стараются не замечать», — пояснила россиянка.

В заключение она заметила, что подобные правила также могут работать и в других странах.

Ранее в феврале россиянка, пожившая в Турции, раскрыла реальную стоимость местных продуктов в зимнее время. По ее словам, стоимость персиков осенью составляет примерно 50 рублей за килограмм, апельсинов и мандаринов зимой — 20-30 рублей за килограмм, а гранаты — 20 рублей за штуку. Так как растительная пища занимает треть продуктовой корзины путешественницы, в среднем на недельный запас провизии у нее уходит около 300 лир (три тысячи рублей).