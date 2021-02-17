Россиянка перечислила оскорбляющие жителей Турции поступки туристов

Туристка из России, долгое время прожившая в Турции, по собственным наблюдениям составила список поступков, которые могут оскорбить жителей страны. Девушка перечислила их в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Первой вещью россиянка назвала запрет на съемку местных жителей. По ее словам, недавно в государстве был принят закон, запрещающий это делать, поэтому турки имеют полное право подать на туристов в суд. Тем не менее путешественница отметила, что мужчины-турки очень любят фотографироваться и никогда не откажут иностранцам.

Автор также предостерегла от любых насмешек над президентом Турции и от осквернения национальных символов. Блогер посоветовала вообще не говорить о политике с местными жителями, особенно на острые международные темы.

Кроме того, туристка предупредила мужчин не пытаться флиртовать с турчанками, особенно с девушками в хиджабах, поскольку это может считаться домогательством. Женщинам же автор посоветовала не носить откровенную одежду в общественных местах. Помимо этого, россиянка рекомендовала не подсаживаться к представителям противоположного пола в транспорте. «Девушки занимают свободные места рядом с девушками, мужчины — с мужчинами», — написала автор материала.

Вдобавок россиянка отметила, что в Турции надо помнить о том, что ваша жестикуляция может иметь двойной, зачастую негативный смысл. «Например, если женщина “голосует” на дороге с поднятым вверх пальцем, ее примут за девушку легкого поведения», — объяснила блогерша.

При этом самым оскорбительным жестом для турков туристка назвала «фигу». Наконец, еще одной вещью, которую не следует делать в Турции, является грубое обращение с кошками. «Неприлично даже шикать на котов. Этим вы оскорбляете местных жителей», — пояснила автор.

Ранее в феврале сообщалось о самых необычных привычках жителей Турции. Российская туристка отметила для себя несколько особенностей местных жителей, среди них громкая речь, обычай торговаться в магазинах и отсутствие камер видеонаблюдения в магазинах.