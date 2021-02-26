Россиянин назвал позорные у соотечественников и популярные среди турок привычки

Российский журналист и урбанист, поживший в Турции, рассказал о трех популярных среди турок привычках, которые считаются позорными для его соотечественников. Своими наблюдениями мужчина поделился в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь автор статьи отметил, что в Турции многие ходят на рынок или в супермаркеты с сумками-тележками, в то время как в России этот аксессуар уже не считается модным.

«Не припомню ни в одном российском регионе, где я бывал, чтобы молодые модные девушки покупали себе такую сумку и шли с ней за покупками. Нет, вместо этого они набирают два-три пластиковых пакета. Потому что в России с такой сумкой ходить как-то стыдно», — подчеркнул путешественник.

Кроме того, он обратил внимание на то, что турецкие мужчины не стесняются ухаживать за собой. «В Турции, наоборот, стыдно, если ты этого не делаешь! Здесь парни так же активно следят за своей внешностью, как и девушки, и никто не думает, что стыдно мужчине сходить к косметологу на чистку или сделать маникюр», — отметил турист и добавил, что в России парней бы пристыдили за поход в салон красоты.

Вдобавок блогер порассуждал о привычке торговаться — по его мнению, россияне почти не прибегают к этому, поскольку верят, что это привычка бедных людей. При этом, по его словам, в Турции торговаться считается нормой, а многим «продавцам вообще неинтересно продавать товар без торга».

В феврале туристка расспросила знакомого турка, недавно переехавшего в Россию, о жизни в стране и выяснила, что он на самом деле думает про жителей Москвы. Как рассказал турок, в первые месяцы проживания в столице ему казалось, что вокруг него только умные и образованные люди. Но позже он понял, что они лишь показывали себя в выгодном свете.