Туристка выяснила у знакомого турка его мнение о России

Туристка расспросила знакомого турка, недавно переехавшего в Россию, о жизни в стране и выяснила, что он на самом деле думает про жителей Москвы. Его мнение она опубликовала в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как рассказал турок, в первые месяцы проживания в российской столице ему казалось, что вокруг него только умные и образованные люди. Однако позже мужчина заметил, что большинство людей лишь хотели показать себя в выгодном свете.

«Он встречал по-настоящему мудрых и начитанных людей. Но подавляющее большинство не могли даже на родном языке изъясняться и написать предложение правильно», — передает его слова автор.

Помимо этого турок отметил низкий уровень сервиса в московских ресторанах и кафе. Обслуживающий персонал показался мужчине враждебным и злым. «Отсутствие чаевых они воспринимают как личное оскорбление», — пожаловался россиянке знакомый.

Турку также было странным слышать от русских мужчин, как они устали на работе. Блогерша пояснила, что в Турции не принято жаловаться на упадок сил, даже если приходится работать более 12 часов.

Вдобавок знакомый обратил внимание, что в России женщины даже после замужества стараются выглядеть ухоженно и опрятно, чего не скажешь о мужчинах. В его родной стране все наоборот — с началом супружеской жизни турчанки мало переживают насчет внешнего вида, а их мужья стараются еще больше следить за собой.

В заключение турок признался, что не смог привыкнуть к русским холодам, ведь в Турции больше половины года стоит теплая погода. Мужчину также порадовало в России большое разнообразие сортов чая, так как в его стране пьют только два варианта — слабый и крепкий.

Ранее россиянка рассказала о самых раздражающих привычках жителей Турции. Девушка отметила национальную особенность звонить в любое время суток, приходить в гости без предупреждения и обычай разговаривать на повышенных тонах.