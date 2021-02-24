Грузия объявила об открытии границ для всех россиян

Грузия расширила список стран, граждане которых смогут открыто пересекать границу при соблюдении определенных условий. Об этом объявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили. Информацию об этом публикует ТАСС.

Так, с 1 марта все граждане Армении, Азербайджана, Белоруссии, Украины, Казахстана и России смогут свободно прибывать в страну по воздуху. Условием въезда на территорию страны будет наличие отрицательного теста на COVID-19. При этом сухопутные границы страны по-прежнему останутся закрытыми.

Кроме того, в Грузии отменяются почти все ограничения и запреты, введенные из-за распространения заболевания. Рестораны также начнут работать с началом весны, междугородный транспорт — с 25 февраля. «Мы приняли решение об ослаблении мер в связи с допуском путешественников в страну», — пояснил Гарибашвили.

29 января грузинский министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава заявляла, что республику смогут посещать россияне, прошедшие курс вакцинации от коронавируса. Она уточняла, что туристам нужно будет пройти полный курс вакцинации, подразумевающий «две дозы», и предъявить подтверждающий это документ при пересечении границы.

Правительство Грузии ранее объявило о запуске международного авиасообщения, прерванного ввиду вспышки коронавирусной инфекции, с 1 февраля. Также власти работали над облегчением режим въезда в страну в целом.

Авиасообщение между Россией и Грузией было прекращено по решению российского лидера Владимира Путина с 8 июля 2019 года после обострения отношений сторон. В июне 2019-го в Тбилиси вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, где депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии.