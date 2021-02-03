Первые побывавшие в Грузии россияне назвали раздражающие минусы отдыха

Российские туристы, которые первыми побывали на отдыхе в Грузии после открытия границ с 1 февраля, рассказали о главных раздражающих их минусах грузинских курортов. Своими впечатлениями они поделились в интервью газете «Московский комсомолец».

Так, некоторые путешественники были удивлены высоким ценам. «Мы думали, что на месте все будет дешево, так нам запомнилось с последнего приезда в Грузию, лет восемь назад. Как только начинается комфорт, сразу взвинчиваются цены!» — отмечает турист из Москвы.

Однако другие отдыхающие уверяют в обратном — в Тбилиси вполне адекватное соотношение цен и качества. По их словам, как и в любом другом городе, в грузинской столице есть «туристические» тропы, где все дорого, а для того чтобы найти комфортные и недорогие места, нужно пообщаться с местными жителями.

«Любой прохожий с радостью подскажет, куда лучше сходить, подробно объяснит, как добраться, а то и лично проводит до места», — уверяет россиянка Милана, живущая сейчас в Тбилиси.

Кроме того, туристы отмечают излишнее общение со стороны местных жителей и навязчивый сервис. «Это настолько выматывает, что через день уже и на улицу выходить не хочется!» — жалуется 30-летняя гостья из Москвы.

«Чтобы увидеть настоящую Грузию, нужно приложить некоторые усилия и постараться сразу принять местный стиль жизни и общения», — заявила Милана. Девушка добавила, что гостеприимство грузин — их главная национальная черта, поэтому не стоит рассчитывать на уединенный отдых в этой стране.

Ранее российская блогерша рассказала, почему некоторым туристам стоит отказаться от отдыха в Грузии. По ее словам, отдельным категориям людей отпуск в этой стране принесет только негативные впечатления.