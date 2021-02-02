Россиянам рассказали о способах добраться до Грузии вопреки запрету

Российские туристы могут самостоятельно добраться до Грузии вопреки запрету, введенному на прямое авиасообщение между странами. О соответствующих способах порталу Ассоциации туроператоров России рассказали эксперты туристического рынка.

Отмечается, что в настоящее время граждане России имеют право въехать на грузинскую территорию только воздушным транспортом и будучи полностью вакцинированными от COVID-19.

В частности, путешественники могут воспользоваться стыковочными рейсами через Стамбул, Минск, Ереван, Ригу и другие аэропорты. Согласно данным билетных агрегаторов, в феврале улететь из Москвы в Тбилиси и вернуться обратно можно через Турцию примерно за 25 тысяч рублей и через белорусскую столицу — за 42 тысячи рублей, а также рейсами авиакомпании Flydubai стоимостью примерно 28 тысяч рублей.

Правительство Грузии объявило о запуске международного авиасообщения, прерванного на фоне пандемии коронавируса, с 1 февраля. Также стало известно, что с указанной даты россияне, прошедшие курс вакцинации от коронавируса, смогут начать посещать страну. В таком случае путешественникам не придется проходить 12-дневный карантин, который сейчас является обязательным для всех приезжающих иностранцев.

Авиасообщение между Россией и Грузией было прекращено по решению российского лидера Владимира Путина с 8 июля 2019 года после обострения отношений сторон. В июне 2019-го в Тбилиси вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, где депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии.