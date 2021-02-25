Россияне устроили ажиотаж с билетами в открывшуюся для туристов Грузию

Российские туристы массово заинтересовались авиабилетами в Грузию после новости об открытии ее границ для отдыхающих. Об устроенном ажиотажном спросе свидетельствуют результаты исследования сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно данным аналитиков, отечественные путешественники сразу после соответствующего объявления грузинских властей в среду, 24 февраля, искали билеты в шесть раз чаще, чем в среднем в предыдущие два месяца.

Отмечается, что стоимость перелета из Москвы в Тбилиси в одну сторону с пересадками в Стамбуле на март составляет от 12 тысяч рублей, со стыковкой в Минске — около 14 тысяч рублей. Средний чек по уже оформленным билетам по указанному направлению на период с марта по сентябрь составляет почти 19 тысяч рублей, что в полтора раза больше, чем год назад, и вдвое выше, чем в 2019 году.

Грузия расширила список стран, граждане которых смогут открыто пересекать границу при соблюдении определенных условий, накануне, 24 февраля — в список вошли, в том числе, россияне. Теперь они смогут свободно прибывать в страну по воздуху. Условием въезда на территорию страны будет наличие отрицательного теста на COVID-19.

Правительство республики объявило о запуске международного авиасообщения, прерванного ввиду вспышки коронавирусной инфекции, с 1 февраля. При этом сухопутные границы страны по-прежнему останутся закрытыми.

Авиасообщение между Россией и Грузией было прекращено по решению российского лидера Владимира Путина с 8 июля 2019 года после обострения отношений сторон.