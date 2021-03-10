Россияне устроили ажиотажный спрос на билеты в открывшуюся европейскую страну

Россияне устроили ажиотажный спрос на билеты в Латвию после заявления правительства европейской страны об открытии границ с 17 марта. Тем не менее въезд для туристов пока остается закрытым. Об этом сообщается на сайте онлайн-сервиса Aviasales.

С 17 марта Латвия открывает авиасообщение с третьими странами, включая Россию. Так, планируется возобновить чартерные рейсы с государствами, не входящими в ЕС. По данным Aviasales, после этой новости количество поисков билетов по данному направлению выросло на 108 процентов.

Тем не менее въехать в Латвию россияне смогут лишь по долгосрочной визе, или если имеется веская причина — например, смерть близкого родственника или необходимость получения скорой медицинской помощи. Также границы откроются для граждан России, имеющих ВНЖ Латвии.

Ранее 10 марта власти Латвии объявили о возобновлении международных пассажирских авиаперевозок с третьими странами, в том числе с Россией. Принятие данного решения было мотивировано тем, что соседние страны — Эстония и Литва— уже давно открыли границы с другими странами.