Еще одна популярная страна Европы открылась для россиян

Еще одна популярная европейская страна с 13 февраля в тестовом режиме открывает границы для граждан из стран Шенгенского соглашения и стран «красного списка», включая Россию. Правительство Словении опубликовало соответствующее постановление на своем сайте.

Согласно документу, российские туристы смогут въехать на территорию государства только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не менее чем за 48 часов до поездки. При этом, тест должен быть сделан в одной из российских лабораторий, одобренных словенским минздравом.

Также въезд в страну разрешен тем, кто уже сделал прививку от коронавируса. Для этого при пересечении границы необходимо предъявить справку о вакцинации, подтверждающую, что с момента получения второй дозы прививки прошло не менее 14 дней, если использовался препарат Pfizer или Moderna, и не менее 21 дня для AstraZeneca.

Помимо этого, для граждан, переболевших коронавирусом, въезд на территорию государства будет возможен только при наличии справки с положительным результатом теста на COVID-19. Тест ПЦР должен быть сделан не позднее чем за 21 день до поездки и не раньше чем за шесть месяцев. Для граждан стран Шенгенского соглашения дополнительно понадобится справка от врача о выздоровлении.

11 февраля сообщалось о порядке правил въезда на территорию Кипра для российских туристов. По сообщению представителя минтуризма Республики Кипр Димитриса Димитриу, государство возобновляет выдачу туристических виз с 1 марта.