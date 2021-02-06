В Роспотребнадзоре назвали условие въезда в Россию на поезде

Приехать в Россию из-за границы на поезде можно при наличии справки об отсутствии COVID-19, выданную не позднее чем за три дня до пересечения границы. Такое условие названо в методических рекомендациях Евразийской экономической комиссии по профилактике коронавируса при пассажирском железнодорожном сообщении, опубликованных на сайте Роспотребнадзора.

Согласно эти рекомендациям, справка об отсутствии COVID-19 не требуется для детей в возрасте до пяти лет, если такая справка есть у сопровождающих их лиц. Также требование не распространяется на членов правительственных делегаций при их возвращении на родину, сотрудников локомотивных бригад и других лиц, связанных с железнодорожными перевозками.

Кроме того, вокзалам рекомендовано организовать «коридоры» для прибывающих и убывающих пассажиров, чтобы потоки людей не перекрещивались, либо обеспечить вход в отдельный терминал прибытия. Меры профилактики также предполагают измерение температуры на входе, обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты, обработку рук антисептиками и соблюдение социальной дистанции.

Документ носит рекомендательный характер, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

С 8 февраля Россия возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией, которое было прервано из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Так, на взаимной основе будут возобновлены перевозки по маршруту Минск — Москва — Минск и по маршруту Москва — Калининград, Калининград — Санкт-Петербург с остановкой поездов в белорусской столице.

О поэтапном восстановления транспортного сообщения Россия и Белоруссия договорились в начале сентября прошлого года. Тогда представители двух стран подписали протокол, согласно которому они должны придумать план действий для последовательного запуска транспортных перевозок. Железнодорожное сообщение между российскими и белорусскими городами было приостановлено в марте прошлого года на фоне распространения коронавирусной инфекции.