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Выявлены главные трудности для иностранцев при поездках по России

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Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

Главными трудностями для иностранцев при поездках по России назвали качество дорог, а также противовирусные меры. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила эксперт по туризму и профессор РАНХиГС Галина Дехтярь.

Так, по ее словам, сейчас важнее всего при организации туров по стране учитывать различные ограничения. «Самое главное, чтобы приехав к нам, они имели соответствующие анализы ПЦР и, возвращаясь к себе, они могли прийти сразу домой, выйти на работу, а не сидеть две недели на карантине», — отметила специалист.

Кроме того, она рассказала, что нужно продумывать логистику дорог, поскольку во время автобусных экскурсий путешественников могут повезти по «колдобинам». «А колдобины снимаются и запоминаются», — подчеркнула Дехтярь.

Вдобавок профессор напомнила о проблеме с гидами и экскурсоводами — в последнее время эта профессия потеряла свою привлекательность, и сейчас очень мало молодых специалистов идет работать в гиды или переводчики.

В декабре иностранцы, побывавшие в России, рассказали о впечатлениях от поездок на отечественных поездах. Своими рассказами они поделились на Reddit, отвечая на вопрос пользователя о том, безопасно ли путешествовать по железной дороге.

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