Иностранцы прокатились на российских поездах и поделились впечатлениями

Иностранцы, побывавшие в России, поделились впечатлениями от поездок на поездах. Свои рассказы они разместили на Reddit, отвечая на вопрос пользователя о том, безопасно ли путешествовать по железной дороге.

Большинство комментаторов отметили, что прокатиться на поезде по России оказалось безопасно и комфортно, если соблюдать несколько правил — например, взять с собой легкую сменную одежду, потому что в вагоне может быть жарко.

«Не забудьте туалетную бумагу и немного бутилированной воды. В поездах ничего из этого нет. Также захватите угощения со своей родины — русские любят делиться едой в дальних поездках. Я обычно беру несколько пачек печенья. Не ждите, что в вашем купе окажется Wi-Fi и розетка, хотя она должна быть где-то в вагоне. И даже не думайте, что в поезде кто-то говорит по-английски», — написал Sadistic_Toaster.

В свою очередь, пользователь с ником diddidly98 рассказал, что в дороге лучше вставать пораньше — в вагонах всего два туалета, и с утра возле них выстраиваются огромные очереди, а AlwaysOptimism порекомендовала ездить на дальние расстояния в купе. «Так вас никто не побеспокоит», — написала путешественница.

Другие пользователи порекомендовали покупать билеты заранее, чтобы сэкономить деньги, и быть внимательнее при коротких остановках поезда — можно легко пропустить отправление, потому что нет никакого предупреждающего сигнала.

Ранее сообщалось, что россиянин доехал на электричках от Москвы до Магадана. На дорогу путешественник потратил три недели.