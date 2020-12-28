Умерла выжившая в двух крушениях «Невского экспресса» россиянка

Умерла жительница Санкт-Петербурга Наталья Новикова, пережившая крушения поездов «Невский экспресс» в 2007 и 2009 годах. Об этом на своей странице в Facebook сообщила телеведущая Алла Намсараева.

Причиной смерти она назвала «долгую болезнь».

Намсараева рассказала, что во время второго теракта Новикова находилась в вагоне, где в итоге было больше всего погибших. Ее зажало между сиденьями, а лопнувший пластик порвал ей руку и ногу. После реабилитации девушка решила закрыть шрамы татуировкой.

28 ноября 2009 года поезд «Невский экспресс», следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, был подорван на границе Новгородской и Тверской областей. Погибли 28 человек, более 90 человек получили ранения. 29 ноября на месте крушения сработала вторая, менее мощная бомба. В результате пострадали следователи, которые осматривали территорию. По делу были осуждены десять человек.

13 августа 2007 года «Невский экспресс» сошел с рельсов на перегоне Бурга — Малая Вишера. В результате происшествия пострадали 60 человек, никто не погиб. Авария была классифицирована как террористический акт. По версии следствия, на путях была заложена бомба мощностью около 2 килограммов тротила.