Россия возобновила авиасообщение еще с двумя странами

Россия с 8 февраля возобновила авиасообщение с Грецией и Сингапуром. Об этом сообщает РИА Новости.

С понедельника разрешаются два рейса в неделю по маршруту Москва-Афины и три рейса в неделю по маршруту Москва-Сингапур. Россия также расширила список городов, из которых можно улететь за рубеж. Теперь Астрахань, Екатеринбург, Иркутск, Махачкала, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Пермь и Хабаровск доступны для международных перелетов.

Ранее власти России объявили о возобновлении авиасообщения с Азербайджаном и Арменией на взаимных условиях с 15 февраля. Согласно информации пресс-службы правительства, решение было принято в соответствии с представлением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19.

Россия полностью закрыла границы, а также приостановила международное авиасообщение в связи с распространением коронавируса в конце марта. Исключение составляли вывозные рейсы, перелеты, организованные для возвращения россиян из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства. Авиаперевозки с другими странами начали частично восстанавливать с 1 августа.